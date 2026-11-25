Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanlığı , 60 ilde operasyon düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlar Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü.

280 GÖZALTI

İstanbul, Kocaeli, Konya, Tokat, Mersin, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Diyarbakır, Bolu, Niğde, İzmir, Trabzon, Bitlis, Yalova, Antalya, Hatay, Gaziantep, Samsun, Adana, Balıkesir, Batman, Aydın, Van, Mardin, Kars, Bayburt, Burdur, Manisa, Ordu, Adıyaman, Elazığ, Afyonkarahisar, Ardahan, Eskişehir, Muğla, Iğdır, Şırnak, Sakarya, Ağrı, Kilis, Tunceli, Kayseri, Sinop, Bingöl, Çorum, Kütahya, Tekirdağ, Kastamonu, Kahramanmaraş, Nevşehir, Giresun, Kırklareli, Aksaray, Edirne, Osmaniye, Rize, Uşak, Yozgat ve Malatya'da operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 280 şüpheli gözaltına alındı.

KURŞUNLAMA, KUNDAKLAMA, YASA DIŞI SİLAH TEMİNİ

Şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak, halk üzerinde korku ve panik yarattıkları, yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla örgütsel yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları belirlendi.

TETİKÇİLERİ SOSYAL MEDYADAN BULUYORLAR

Şüphelilerin ayrıca sosyal medya platformları üzerinden örgütlere yeni eleman kazandırmaya yönelik faaliyetlerde bulundukları da tespitler arasında yer aldı.

Baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilerin iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları belirlendi.

Aramalarda, çok sayıda uzun namlulu silah, tabanca, tüfek, şarjör ve fişek ele geçirildi.