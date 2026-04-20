Yeni okul saldırısı iddiaları. 13'ü çocuk 25 şüpheliye soruşturma

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa 'daki okul saldırılar sonrası sosyal medya platformları üzerinden yapılan dezenformasyon ve tehdit içerikli paylaşımların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün araştırma raporları üzerine soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın açıklamasına göre raporlarda adı geçen 13'ü 18 yaşından küçük 25 şüpheli hakkında "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

20'Sİ İSTANBUL DIŞINDA

Şüphelilerden 20'sinin İstanbul dışında olduğu kaydedildi.

Soruşturmaya ilişkin açıklamada "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar tüm yönleriyle titizlikle yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Daha önce de birçok ilde tehdit ve panik yaratacak paylaşımlara ilişkin soruşturmalar başlatılmış, 11'i çocuk 12 kişi tutuklanmıştı.