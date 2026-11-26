Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında dün yeni bir operasyon düzenlendi; Yeni Parti İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın oğlu Aras Tan gözaltına alındı.

Tan'a “Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama”, “Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak” ile “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” suçlamaları yöneltildi.

EVİNDE UYUŞTURUCU ÖĞÜTÜCÜSÜ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde arama yapıldı.

Tan'ın evinde yapılan aramada esrar ve uyuşturucu öğütücüsü ele geçirildiği iddia edildi.