Yeni uygulama hayata geçiyor. Avukatlar tutuklularla görüntülü görüşebilecek

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerinde dijital dönüşümü ileriye taşımak amacıyla e-Avukat uygulamamızı hayata geçiriyoruz." dedi.

Bakan Gürlek'in duyurulan yeni uygulamayla avukatların hükümlü ve tutuklularla güvenli şekilde görüntülü görüşebileceğini belirttiği açıklamada şu ifadelerde yer aldı:

"e-Avukat sayesinde avukatlarımız, saatler süren ulaşım ve erişim yükünden kurtularak işlerini daha pratik şekilde yürütebilecekler. Avukat dostu bir yaklaşımla, çalışma şartlarını kolaylaştıran ve savunma hakkını güçlendiren adımları atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz."

E-AVUKAT UYGULAMASI NEDİR?

Savunma hakkının daha etkin kullanılmasını sağlamak ve adalet hizmetlerindeki dijital dönüşümü ileriye taşıyarak yargılama süreçlerini hızlandırmak amacıyla e-Avukat uygulaması Adalet Bakanlığı tarafından hayata geçirildi.

Uygulamayla hükümlüler ya da tutuklular avukatlarıyla görüntülü arama gerçekleştirebilecek.

GÖRÜŞME SÜRECİ NASIL YÜRÜTÜLECEK?

Görüşmeler, ceza infaz kurumu görevlileri tarafından izlenebilecek ancak dinlenemeyecek.

Toplamda 30 dakika olmak şartıyla en fazla iki arama hakkı kullanılabilecek. Tüm görüşmeler hafta içi saat 09.00-17.00 arasında yapılacak.

Görüşme, yalnızca hükümlü ve tutuklu tarafından başlatılabilecek.

Terör, çıkar amaçlı suç grubuna mensup tutuklu ve hükümlüler, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükümlü olanlar, haklarında 5275 sayılı kanunun 9/3. maddesi uygulananlar e-Avukat uygulamasından faydalanamayacak.