Yenidoğan çetesi savcısı Yavuz Engin'i tehdit davasında yeni gelişme

NE OLMUŞTU?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, yenidoğan çetesi soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in tehdit edilmesine ilişkin 13 sanık hakkında 66 sayfalık iddianame hazırlanmıştı .

İddianamede, Mustafa Kemal Zengin ile Aylin Arslantatar ve Gökhan Güler hakkında kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme ve silahlı örgüt kurmak gibi suçlamalarla toplam 48'er yıldan 100 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise öldürmeye teşebbüs ve suç örgütü kurma gibi suçlamalarla değişen oranlarda hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

KARAR

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi davayı 17 Şubat 2026'da karara bağlamıştı .

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin'in "görevi yaptırmamak için direnme" ve müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarından 5 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Aylin Arslantatar'ın, müşteki Halil Emre Yılmaz'a yönelik "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti.

Heyet, Gökhan Güler, Baki Çelik, Yavuz Çelik, Zeynep Kaman, Muhammed Emin Orhan ile kamu görevlisi olan sanıklar T.A, M.D, M.B, M.E.Y, İ.K. ve M.G'nin ise beraatini kararlaştırmıştı.