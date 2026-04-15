Yenişehir Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonunda 12 tutuklama

Mersin'in Yenişehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan 33 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihaleye fesat karıştırma, rüşvet ve irtikap suçlamasıyla başlatılan soruşturması kapsamında, 10 Nisan günü sabah saatlerinde Yenişehir Belediyesi'ne operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da bulunduğu 33 kişi, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

BİRİ BAŞKAN YARDIMCISI 12 KİŞİ TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 31 şüpheliden, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da olduğu ikisi şube müdürü, yedi belediye çalışanı ile beş şirket sahibi toplam 12 kişi tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 29 taşınmaz ve 13 araca el koyma kararı verildiği bildirildi.