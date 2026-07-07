Yılmaz: Türkiye NATO müttefikleri için tedarik kaynağı haline geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz , NATO Ankara Zirvesi kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda konuştu.

Yılmaz, Türkiye 'nin dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11'inci sırada yer aldığını söyledi.

Ankara'nın yakın bir gelecekte ilk 10 içerisinde yer almayı hedeflediğini anlatan Yılmaz, "Futbol tabiriyle artık birinci ligde olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE KAPSAMLI BİR DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞTİRDİ”

Türkiye'nin savunma sanayisi alanında pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm gerçekleştirdiğini söyleyen Yılmaz, "Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır." dedi.

Yılmaz bu çabanın bir sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterlerinin yerlilik oranının yüzde 80'i aştığını da söyledi.

Yılmaz, "Bununla birlikte, Türkiye müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir." dedi.