Yine böcek ilacı zehirledi

İstanbul'da böcek ilacı bir aileyi hastanelik etti.

Olay dün Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile, evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Bir süre sonra rahatsızlanan 7 kişi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan aile üyelerinin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesi üyeleri 13 Kasım 2025'te Fatih'te konakladıkları otelde zehirlenmişti. Tedaviye alınan Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek hastanede hayatlarını kaybetmişti. Ailenin otelde yapılan ilaçlama nedeniyle zehirlendiği ortaya çıkmıştı.

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda da 11 Kasım 2024'te, böcek ilaçlamasından 3 gün sonra 1 yaşındaki Altay Toprak Kınalı hayatını kaybetmiş, 5 kişi de zehirlenmişti.