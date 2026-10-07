Yolcu vapuru tarihi yalıya çarptı. Görüntüleri Derin Mermerci paylaştı
07.10.2026 00:44
Son Güncelleme: 07.10.2026 01:44
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Derin Mermerci'nin Boğaz kenarındaki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı. O anları Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı.
Kandilli Sahili'nde bulunan 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapuru çarptı.
Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklenerek önce yalı önünde bulunan yata ardından yalıya çarptı.
Kaza sonrası yaşananları yalının sahibi Derin Mermerci sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde Derin Mermerci dava açacağını, rıhtımının yok olduğunu ve çocuklarının travma yaşadığını söyledi.
Paylaşılan görüntülerde geminin kontrolsüzce önce yata çarptığı ardından yalının bahçesine çıktığı görülüyor.