Yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine tırmandı
27.11.2026 15:03
DHA
Yön tabelasının demirlerine tırmanan kişi kameraya kaydedlidi.
İstanbul'un Esenler ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yön tabelasının demirlerine tırmandı.
Esenler'de yolun karşısına geçmek için yön tabelasının demirlerine çıkan kişi, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Metris-Esenler bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, yoldaki yön tabelasının demirlerine tırmandı.
Tehlikeli anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.