Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı
23.07.2026 02:05
Son Güncelleme: 23.07.2026 02:22
Anadolu Ajansı
Ünlü yönetmen Ezel Akay Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay ile birlikte gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Savcılık koordinesinde adrese operasyon düzenlendi. Aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
DHA