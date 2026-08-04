Yüksek Askeri Şura (YAŞ) başladı: Terfi ve emeklilikler karara bağlanacak
04.08.2026 02:05
Son Güncelleme: 04.08.2026 12:47
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve emeklilik dosyaları karara bağlanacak.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), 2026 yılı olağan toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı.
Beştepe'deki toplantı saat 12.15 sıralarında başladı.
YAŞ TOPLANTISINA KİMLER KATILIYOR?
YAŞ toplantısına şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılıyor.
Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alıyor.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması planlanıyor.
TERFİ DOSYALARI ELE ALINACAK
Şurada albaylıktan general ve amiralliğe terfi edeceklerin dosyaları ile bir üst rütbeye terfi ettirilecek general ve amirallerin durumu ele alınacak.
Şura çalışmaları kapsamında kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek.
YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla uygulamaya konulacak.
ÇALIŞMALARIN BİR GÜNDE TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR
Yüksek Askeri Şura toplantısında generallerin, amirallerin ve albayların terfi ve emekliye sevk işlemlerinin yanı sıra görev sürelerinin uzatılması işlemleri de ele alınacak.
YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
HANGİ KARARLAR ÇIKABİLİR?
2025 yılında yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından Genelkurmay Başkanlığına Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na da Orgeneral Metin Tokel atanmıştı. Her iki ismin görev süreleri devam ediyor.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nun daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan görev süresi bu yıl sona eriyor.
Oramiral Tatlıoğlu’nun görev süresinin bir kez daha uzatılabileceği belirtiliyor. Emekli olması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için en güçlü aday Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun görev süresi de geçtiğimiz yıl uzatılmıştı. Kadıoğlu’nun görev süresinin bir kez daha uzatılmasının önünde yasal bir engel bulunmuyor.
Emekliye sevk edilmesi halinde ise yerine Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran’ın Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki YAŞ üyeleri Anıtkabir'de
YAŞ ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’ndaki şura üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
YAŞ üyeleri mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.
“KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUZ”
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"- Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
“TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI”
- Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve TSK için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı bunun yanında TSK içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.