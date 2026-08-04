Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

DENİZ KUVVETLERİ'NDE DEĞİŞİM YOK

YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişim yaşanmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.

30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.

530 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI

24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.

İki generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliliğe sevk edilmesi kararlaştırıldı.

KUVVET KOMUTANLIKLARINDAKİ TERFİLER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür'ün orgeneralliğe terfi ettirilmesine karar verildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan Ataş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç ise korgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tümamiraller Ramazan Özoğul, ve Erhan Aydın'ın koramiralliğe terfisi kararlaştırıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksek Kolcu, İsmail Analu ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseldi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan ise tümamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe terfi ettirildi.