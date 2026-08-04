Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
04.08.2026 02:05
Son Güncelleme: 04.08.2026 15:53
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 2 saat 20 dakika sürdü
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) tamamlandı. YAŞ'ta Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Rafet Dalkıran'ın atanması kararlaştırıldı.
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı Beştepe'de gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği toplantı 2 saat 20 dakika sürdü.
Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gerçekleşecek terfiler ve emeklilik kararları ele alındı.
HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NDA NÖBET DEĞİŞİMİ
Buna göre; Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, kadrosuzluk gerekçesiyle emekliliğe sevk edildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Rafet Dalkıran
RAFET DALKIRAN KİMDİR?
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Rafet Dalkıran, 1988'de Hava Harp Okulları'ndan mezun oldu .
Dalkıran, 2015 yılında tuğgeneral rütbesine terfi etti.
Rafet Dalkıran, 30 Ağustos'tan itibaren Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı
DENİZ KUVVETLERİ'NDE DEĞİŞİM YOK
YAŞ kararlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişim yaşanmadı. Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin bir yıl uzatılmasına karar verildi.
30 Ağustos 2026'dan itibaren geçerli olmak üzere 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
530 ALBAYIN GÖREV SÜRESİ UZATILDI
24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatıldı.
İki generalin yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den itibaren, 61 general ve amiralin ise kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren emekliliğe sevk edilmesi kararlaştırıldı.
KUVVET KOMUTANLIKLARINDAKİ TERFİLER
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Erdoğan Gür'ün orgeneralliğe terfi ettirilmesine karar verildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Burhan Ataş, Ertan İnaltekin ve Alparslan Kılınç ise korgeneralliğe terfi ettirildi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tümamiraller Ramazan Özoğul, ve Erhan Aydın'ın koramiralliğe terfisi kararlaştırıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Kemal Turan ise korgeneralliğe terfi ettirildi.
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Şükrü Bilir, Mustafa Büyükköroğlu, İsmail Özcan, Şener Kopal, Ahmet Aşık, Bülent Tanrıverdi, Mehmet Açık, Mustafa Yeter, Coşkun Çelik, Ömer Şahin Selvi, Yüksek Kolcu, İsmail Analu ve Hakan Durmazpınar tümgeneralliğe yükseldi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Erhan Akbayrak, Yücel Darcan, Eren Günay ve Kenan Kaan Türkkan ise tümamiralliğe terfi ettirildi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tuğgeneral Cihangir Kemal Yüzçelik tümgeneralliğe terfi ettirildi.
Beştepe'de gerçekleşen YAŞ toplantısı
YAŞ ÖNCESİ ANITKABİR ZİYARETİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı’ndaki şura üyeleri, toplantı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ay yıldız motifli çelengi Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Erdoğan başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.
YAŞ üyeleri mozoleye çıkan merdivenin önünde fotoğraf çektirdi.
“KAHRAMANLARIMIZI RAHMETLE YAD EDİYORUZ”
Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"- Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askerî Şûra toplantısı öncesinde, Şûra üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurunuzdayız. Zat-ı âlinizle birlikte Malazgirt Zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz.
“TSK MİLLETİMİZİN GÜVEN KAYNAĞI”
- Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve TSK için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı bunun yanında TSK içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.