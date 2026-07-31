"Yüksek kar vereceğiz" deyip 850 milyon liralık vurgun yaptılar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

FOREKS YÖNEMİYLE VURGUN

Y.K. liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurları yüksek kâr vaadiyle kıymetli maden ve döviz alımsatımı yapmaya ikna ettiği, foreks yöntemiyle kısa sürede yüksek kazanç elde edileceği vaadiyle toplam 850 milyon TL haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Başsavcılık kaynaklarına göre, şüphelilerin eylemleri, mağdur beyanları, hesap hareketlerine ilişkin MASAK raporu ile bilirkişi raporundaki finansal analizler doğrultusunda ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 12 mağdurun suçtan zarar gördüğü belirlendi.

25 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere Antalya, Ankara ve Sakarya’da bulunan 21 konut ve 6 iş yeri adresine eş zamanlı operasyon düzenlenmesi için talimat verildi.

Operasyon kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken mahkeme kararıyla 25 şüphelinin tüm mal varlıklarına ve 6 iş yerine el konuldu.