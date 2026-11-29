Yüksek sesli müzikle mahalleyi ayağa kaldırdı, polis şarkı sözüne atıf yaparak ceza yazdı
29.11.2026 09:41
Son Güncelleme: 29.11.2026 09:44
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik denetimleri gerçekleştirdi.
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye polis, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil." diyerek cezai işlem uyguladı.
Eskişehir'de hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı Genez Sokak'ta denetim yapan trafik polisi, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını dinleyen sürücüye, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek." diyerek cezai işlem uyguladı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde bulunan ve hafta sonu trafiğiyle bilinen Genez Sokak üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Bölgede görev yapan Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik akışını sağlamak ve kural ihlallerini önlemek amacıyla denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, sokakta yüksek sesle müzik dinleyen ve çeşitli trafik kuralı ihlalleri yapan diğer sürücüleri de denetleyerek gerekli idari yaptırımları uyguladı.
Denetimler esnasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti.
Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" ifadelerini kullandı ve sürücü hakkında işlem yaptı.