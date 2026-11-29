Denetimler esnasında, otomobilinde yüksek sesle İbrahim Tatlıses'in "Ayrılamam" şarkısını çalarak çevreye rahatsızlık veren bir sürücü ekiplerin dikkatini çekti.

Aracın yanına yaklaşan trafik polisi, sürücüyü uyararak, "Sen belki ayrılamazsın ama herkes senin gürültünü dinlemek zorunda değil. Müziğin sesini kendine kadar aç, ceza arkandan gelecek" ifadelerini kullandı ve sürücü hakkında işlem yaptı.