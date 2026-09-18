Yunanistan ve İsrail'den Akdeniz'de ortak tatbikat

Türkiye 'yi hedef alan açıklamalar ile Başbakan Kiriakos Miçotakis'in Türkiye kıyılarına en yakın ada Meis'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ilişkilerin gerildiği bir dönemde Yunanistan 'dan yeni bir adım geldi.

İsrail ve Yunanistan donanmalarının, iki İsrail füze gemisi ve iki Yunan fırkateyninin katılımıyla Akdeniz'de ortak tatbikat gerçekleştirdiği açıklandı.

Tatbikata ilişkin görüntüler İsrail ordusu tarafından servis edildi. Yunan Kathimerini gazetesi, tatbikatın "birkaç gün önce gerçekleştirildiğini" yazdı

"YÜKSEK SEMBOLİK ÖNEME SAHİP"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, tatbikatın iki hafta önce gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail ve Yunanistan donanmaları tarafından gerçekleştirilen ortak tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki süregelen işbirliğinin bir parçası olarak operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve birlikte etkin bir şekilde hareket etme kabiliyetlerini artırmak" olduğu ileri sürüldü.

Tatbikat kapsamında İsrail ve Yunanistan ordularının acil durumlar da dahil olmak üzere çeşitli operasyonel senaryolarda eğitim aldığı ifade edilen açıklamada, tehditlerin tespit edilmesi ve bunlara müdahale edilmesi​​​​​​​ konusunda çalışıldığı aktarıldı.

Yunan basını da tatbikatı "yüksek sembolik öneme sahip" olarak nitelendirdi.