Hatay 'da 4 farklı suçtan toplam 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve farklı zaman ve yerlerde meydana gelen 3 farklı dolandırıcılık, 3 farklı hırsızlık, 1 tehdit-hakaret ve 1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme olayları olmak üzere toplam 8 farklı olayın firari şüphelisi M.A.’ya operasyon düzenlendi.

Yurt dışına kaçma hazırlığı yaptığı anlaşılan suç makinesi, sokak ortasında yakalanarak gözaltına alındı.

Şahsın yapılan üst aramasında; 7 adet captagon hap, 13 bin 900 sahte Amerikan doları ve 3 adet başka şahıslara ait banka kartı ele geçirildi.

Olayla ilgili adli makamlara sevk edile M.A. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.