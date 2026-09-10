Zelenski’nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu

Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşta Rusya ve Ukrayna'yı yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken karşılıklı saldırılar da devam ediyor.

Rusya son olarak Harkiv'in Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyururken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının da büyük bir tehlike atlattığı ortaya çıktı.

Saldırıyı Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store duyurdu. Store, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin uçağının dün Moldova’dan Norveç’e gitmek üzere kalktığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu belirtti. Store, söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı.

Zelenskiy, dün Oslo’da düzenlenen Norveç Kralı 5. Harald’ın cenazesine katıldı ve törenin hemen ardından Norveç'ten ayrıldı.

Dün Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı nedeniyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri bir boş araziye düşerek yangına neden olurken, diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi.