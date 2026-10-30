Zeytinburnu'nda 5 katlı binada yangın. 2 kişi dumandan etkilendi
30.10.2026 15:17
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Zeytinburnu'nda 5 katlı binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İddiaya göre, 5 katlı binanın zemin katında elektrik sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede yayılan duman, binanın tamamını kapladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binada mahsur kalanlar tahliye edildi.
Binanın en üst katında bulunan ve dumandan etkilenen bir kişi ise itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.
2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
“ISITICI DEVRİLMİŞ”
Yangın çıkan binanın sakinlerinin komşusu olduğunu söyleyen Aysel Baygın, “Çocuklar soba koymuşlar ısınmak için. Isıtıcı devrilmiş yanmış. Evde iki çocuk ve anneleri varmış. Komşum oluyorlar. Allah beterinden saklasın” dedi.