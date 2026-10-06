Zeytinburnu’nda surların önünde erkek cesedi bulundu

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 10. Yıl Caddesi ile tarihi Topkapı Surları arasındaki yeşillik alanda meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir şahsı fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Nazmi Altuntaş'a ait olduğu ve Altuntaş’ın çeşitli suçlardan 9 suç kaydının olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından erkek cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.