Zeytinin tanesini 50 liraya satan esnafa ceza

İzmir’in Selçuk ilçesinde zeytinin tanesini 50, kilosunu ise bin liradan satan esnafın görüntüleri sosyal medyaya düştü. İnceleme başlatan Ticaret Bakanlığı , turistik Şirince köyünde faaliyet gösteren satıcıya 4 farklı üründeki kanuna aykırılıklar nedeniyle idari ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olaya ilişkin şu ifadeler kullanıldı: "Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle satıcı hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca dosya, ürünlerin haksız fiyat artışı mevzuatı kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığımız Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin haklarını korumak, piyasada adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamak amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."