Zihinsel engelli kişiyi dolandırdığı iddiasıyla kaçırıldı. Polis operasyonuyla kurtarıldı

Sancaktepe’de 13 Ekim 2026'da saat 16.50 sıralarında polisi arayan bir kişi, arkadaşı olan Doğukan M.’nin (21) yolda zorla bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı ihbarında bulundu.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mağdurun kaçırılma anının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği de belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin mağduru zorla otomobile bindirdikten sonra sokaktan uzaklaştıkları görüldü.

ZORLA TUTULDUĞU KONTEYNERE OPERASYON

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada polis , güvenlik kamera görüntülerini takip ederek şüphelinin Kartal’da boş bir konteynerde zorla alıkonulduğunu tespit etti.

Konteynere Özel Harekat polislerinin de katıldığı bir operasyon düzenlendi.

Operasyonda Doğukan M. kurtarılırken, kaçırma ve zorla alıkoyma suçlarını işleyen 5 şüpheli yakalandı.

DOLANDIRDIĞI İÇİN KAÇIRMIŞLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin Doğukan M.’nin, zihinsel engelli olan A.K. (24) ile arkadaşlık kurduğunu ve ondan çeşitli hediyeler alarak yaklaşık 120 bin liralık dolandırıcılık yaptığını iddia etti.

Şüphelilerin bunun intikamını almak için olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

POLİSE TEŞEKKÜR ETTİ; GÖZALTINA ALINMAKTAN KURTULUMADI

Diğer yandan zorla alıkonulduğu sırada işkence edilerek dövülen mağdur Doğukan M. kendisini kurtaran polislere teşekkür ederek "Beni kurtarmasaydınız öldüreceklerdi." dedi.

Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda Mağdur Doğukan M. ise “Zihinsel engelli kişiyi dolandırmak” suçundan gözaltına alındı. Şüpheli olarak ifadesi alınan Doğukan M.’nin aldıklarının hediye olduğunu söylediği de belirtildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ve hakkında işlem başlatılan Doğukan M. ile Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yaşları küçük olan 2 şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğünden adliyeye sevk edildi.