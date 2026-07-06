Zihni Göktay kimdir?
06.07.2026 02:35
Son Güncelleme: 06.07.2026 02:48
Türk tiyatrosunun efsanelerinden Zihni Göktay 81 yaşında İstanbul'da vefat etti. Seslendirme alanının da öncülerinden olan Göktay, Tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu.
Tiyatro kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı ve burada 1973 yılına kadar çalıştı.
1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na adım attı ve 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. 2015'lere kadar film seslendirmesi yaptı.
Göktay, son yıllarda Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini canlandırmıştı.
Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.
Geçen yıl huzurevine yerleşen Zihni Göktay, ocak ayında kalça kemiğini kırmış ve ameliyat olmuştu.
Kadıköy Feneryolu'ndaki evinin kentsel dönüşüme girmesiyle geçici olarak huzurevine yerleştiğini belirten Göktay, çocuklarının ısrarına rağmen bu kararı aldığını ve çok mutlu olduğunu ifade etmiş, "İnsan eti ağırdır. Ev, ev üstüne olmaz. Huzurevinde mutluyum." demişti.
Usta oyuncu son olarak 2017'de Yaşamak Güzel Şey isimli sinema filminde rol almıştı.