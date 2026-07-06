Zihni Göktay kimdir?

Zihni Göktay, 2 Aralık 1945'te İstanbul’da doğdu, Pertevniyal Lisesi'nden mezun oldu.

Tiyatro kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başladı ve burada 1973 yılına kadar çalıştı.

1973 yılında İstanbul Şehir Tiyatrosu'na adım attı ve 36 yılda 72 oyunda rol aldı. İstanbul Radyosu'nda 1978-1996 yılları arasında Radyo Tiyatro Şubesinde birçok oyunda yönetmen ve oyuncu olarak görev aldı. 2015'lere kadar film seslendirmesi yaptı.

Göktay, son yıllarda Muammer Karaca ve Nejat Uygur'un ardından Cibali Karakolu adlı oyunda "Komiser Cafer Sabbah" karakterini canlandırmıştı.

Tiyatro sahnesinde "Lüküs Hayat" operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk tiyatrosundaki tuluat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.