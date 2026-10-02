Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük. Bir can kaybı

Manisa Soma'daki maden ocağındaki göçüğün ardından bugün de Zonguldak'taki bir maden ocağında göçük meydana geldi.

Öğle saatlerinde Kilimli ilçesi Gelik beldesi Esen Mahallesi’nde ocakta çalışan 51 yaşındaki Muhammet Çelik’in üzerine kömür, toprak ve kaya parçaları düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Mesai arkadaşları tarafından yüzeye çıkarılan Çelik, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Çelik, hastanede hayatını kaybetti.

15 GÜN ÖNCE İMHA EDİLMİŞ

Maden ocağının kaçak olduğu tespit edildi.

15 gün önce kaçak ocağın patlayıcı madde ile imha edilip mühürlendiği, ocağın bulunduğu bölgenin E.Ç. isimli kişiye ait olduğu ve farklı bir noktadan kaçak ocağın tekrar faal hale getirildiği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.