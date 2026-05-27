Zülfü Livaneli'nin eşi hastaneye kaldırıldı
27.05.2026 03:53
DHA
Sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli Bodrum'daki evinin bahçesinde düşerek yaralandı.
Ünlü sanatçı Zülfü Livaneli'nin eşi Ülker Livaneli, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek merdivenden zemine düştü.
Akşam saatlerinde meydana gelen kazada yaralanan 78 yaşındaki Livaneli'yi gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ülker Livaneli, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayı haber alan sanatçı Zülfü Livaneli de hastaneye giderek bilgi aldı.