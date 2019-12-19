Doğu'daki dört ilde buzlanma ve sis uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.



Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.



Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 11, Muş'ta 10, Hakkari'de 11 ve Bitlis'te 6 derece olacak.



SİS UYARISI



Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesi görülecek.



Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımdaki aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.