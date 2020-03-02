Hava durumu: İstanbul'da artan sıcaklıklar baharı yaşatacak (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

02 Mart 2020- (Pazartesi)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı;Ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/gI0jcauIxX — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 2, 2020

Yurt genelinde etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar ile ülke genelinde sıcaklıkları 3-4 derece civarında artacak.



ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunuyor.

Haftalık Hava Durumu

(02 - 08 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde hissedilir derecede artacağı ve hafta sonuna kadar mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/5eq3EUeLIx — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 1, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Trakya'da zaman zaman bulutlanma artsa da Marmara Bölgesi'nde pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Öte yandan Çarşamba günü bulutlanma ile birlikte Edirne ve Trakya'yı da etkisi altına alacak yağışlar, Kıyı Ege ve Marmara'yı da kendini gösterecek.

Perşembe günü İstanbul'da görülecek yağışlar cuma günü bütün yurdu etkisi altına alacak.

İstanbul'da yarın sıcaklıklar 18-19 civarında olacağı tahmin edilirken İstanbullular yalancı bahar etkisi yaratacak.



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İSTANBUL HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Az bulutlu, 12



﻿İstanbul﻿: Az bulutlu, 15



Kocaeli: Az bulutlu, 21

Denizli: Az bulutlu, 19



İzmir: Az bulutlu, 19



Kütahya: Az bulutlu, 16



Manisa: Az bulutlu, 19



Adana: Az bulutlu, 19



Antalya: Az bulutlu, 19



Ankara: Az bulutlu, 15



Eskişehir: Az bulutlu, 18



Bolu: Az bulutlu, 16



Düzce: Az bulutlu, 22



Kastamonu: Az bulutlu, 16



Zonguldak: Az bulutlu, 16



Amasya: Az bulutlu, 15



Samsun: Az bulutlu, 16



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 11



Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 11



Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 16



Gaziantep: Az bulutlu, 16

