Hava durumu: İstanbul'da artan sıcaklıklar baharı yaşatacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar güneyli rüzgarların etkisi ile artıyor. Yarın İstanbul'da sıcaklıkların 19 derece civarında olması beklenirken perşembe günü bölgede sağanak yağış görülecek. Yağışların cuma günü ise yurt genelinde etkili olması bekleniyor.

ntv.com.tr 02.03.2020 - 11:04

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ağrı çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Şırnak çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olması beklenen güneyli rüzgarlar ile ülke genelinde sıcaklıkları 3-4 derece civarında artacak.   

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nde eğimi fazla dik yamaçlarda çığ düşmesi riski bulunuyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Trakya'da zaman zaman bulutlanma artsa da Marmara Bölgesi'nde pazartesi ve salı günü yağış beklenmiyor. Öte yandan Çarşamba günü bulutlanma ile birlikte Edirne ve Trakya'yı da etkisi altına alacak yağışlar, Kıyı Ege ve Marmara'yı da kendini gösterecek.  

Perşembe günü İstanbul'da görülecek yağışlar cuma günü bütün yurdu etkisi altına alacak.

İstanbul'da yarın sıcaklıklar 18-19 civarında olacağı tahmin edilirken İstanbullular yalancı bahar etkisi yaratacak. 

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Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,

Edirne: Az bulutlu, 12

﻿İstanbul﻿: Az bulutlu, 15

Kocaeli: Az bulutlu, 21

Denizli: Az bulutlu, 19

İzmir: Az bulutlu, 19

Kütahya: Az bulutlu, 16

Manisa: Az bulutlu, 19

Adana: Az bulutlu, 19

Antalya: Az bulutlu, 19

Ankara: Az bulutlu, 15

Eskişehir: Az bulutlu, 18

Bolu: Az bulutlu, 16

Düzce: Az bulutlu, 22

Kastamonu: Az bulutlu, 16

Zonguldak: Az bulutlu, 16

Amasya: Az bulutlu, 15

Samsun: Az bulutlu, 16

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, 11

Malatya: Parçalı ve az bulutlu, 11

Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 16

Gaziantep: Az bulutlu, 16

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