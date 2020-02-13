Hava durumu: İstanbul'da cuma günü başlayacak yağış ertesi gün kuvvetini artıracak (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Cumartesi günü ülkenin büyük çoğunluğunda yağış bekleniyor. Beklenen yağışların özellikle Marmara Bölgesi'nde kuvvetli şekilde görülmesi bekleniyor.

Bugün ise ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Beklenen yağışların özellikle deprem bölgesinde (Elazığ, Malatya) kuvvetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Bölgede meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığında ise batı kesimlerde 2 ila 4 derece bir atış beklenirken yurdun diğer kısımlarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.



Rüzgarların da Güney ve güneybatıda da yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



13 Şubat 2020 - (Perşembe)

🌨️Kuvvetli ve Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/OvWMK391Zh — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 13, 2020

KAR ERİMELERİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri bekleniyor. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklar yaşanabilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması için uyarı bulunuldu.

YOĞUN VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI UYARISI

Kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanabilir.

Haftalık Hava Tahmini

(13- 19 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/QrzZAo7LFM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 12, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 8 derece olması beklenirken bölgede etkili olan lodos hissedilen sıcaklığı artırıyor.

Cuma akşamı yeni bir yağış dalgası beklenen İstanbul'da bugün hava parçalı bulutlu olacak. Cuma akşamı başlaması tahmin edilen yağışların cumartesi günü bölgede sağanak şeklinde kuvvetli olarak görülmesi bekleniyor.

İki gün etkili olacak yağışlar pazar günü İstanbul'a güneşli bir havayı getirecek.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 13



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, 8



Kırklareli: Parçalı bulutlu, 11



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, 13



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 13



İzmir: Parçalı bulutlu, 17



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 7



Muğla: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 16



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı, 11



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, 18



Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı, 5



Eskişehir: Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, 6



Bolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4



Düzce: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu, 10



Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4



Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu, 8



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, 11



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 8



Kars: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -3



Malatya: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması bekleniyor, -1



Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor, 1



Gaziantep: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, 0

