Hava durumu: İstanbul'da cumadan itibaren düşen sıcaklıklar yağış getirecek (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün yurt genelinde Meteoroloji'den aktarılan bilgiye göre, güney kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Hava sıcaklıklığı kuzey ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artması beklenirken yurt genelinde cuma gününden itibaren sıcaklıkların hızla düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma gününden itibaren özellikle Marmara Bölgesi yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girerek cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi yağışlar yer yer bölgede etkili olması bekleniyor.

Yağışların bölge sıcaklıkları ile birlikte yağmur şeklinde olacağı da tahmin ediliyor.

18 Şubat 2020 - (Salı)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/A7rkaHitS5 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 18, 2020

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(18- 24 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Perşembe gününe kadar ülkemiz genelinde artacağı, ancak Orta Akdeniz üzerinden gelecek olan yağışlı sistem ile birlikte Cuma gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/c5zhzaDqOQ — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 17, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da yağış ardından gelen 3 günlük güneşli hava bölgede cumaya kadar devam edecek. Marmara genelinde başta İstanbul'da cuma günü beklenen yağışlar sıcaklıkların düşmesi ile bölgede cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri etkili olacak.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 16



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 13



Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 15



Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 16



Denizli: Parçalı bulutlu, 16



İzmir: Az bulutlu, 18



Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 12

Manisa: Az bulutlu, 12



Adana: Parçalı ve az bulutlu, 19



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 20



Ankara: Parçalı ve az bulutlu, 11



Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, 12

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, 12



Düzce: Parçalı ve az bulutlu, 17



Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, 13

Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, 11



Amasya: Parçalı ve az bulutlu, 14



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, 13



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 12



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı, 2



Diyarbakır:Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 11



Gaziantep: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 9

