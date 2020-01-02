Hava durumu: İstanbul'da etkili olan poyraz sıcaklıkları düşürüyor (Kuvvetli rüzgar ve kar bekleniyor)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Muğla, Antalya, Amasya, Tokat, Ağrı, Iğdır çevreleri ile bu sabah ilk saatlerde İç Anadolu'nun güney ve doğusu ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu'nun güneyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir, Afyonkarahisar, Tokat, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

02 Ocak 2020 - (Perşembe)

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/r54sZvW4d1 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 2, 2020

EGE VE MARMARA'DA KUVVETLİ FIRTINA

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esecek.

Haftalık Hava Tahmini (02 - 08 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/yUhMFW7Ia9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 1, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Dün 21.00’de başlayan ve gece boyunca devam eden kar ve dolu yağışı İstanbul’un yüksek kesimlerini vurdu. Yağış ve fırtına nedeniyle ise İstanbul’da deniz ulaşımında aksama yaşandı.



Etkili olan poyraz bugün İstanbul’da hissedilen sıcaklığı düşürerek İstanbul’a bugün soğuk ve rüzgarlı bir hava yaşatacak.

İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinin aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilen bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.



Marmara Bölgesi'nde özellikle İstanbul'da pazar akşamı ile pazartesi kar yağışının yüksek oranda etkili olması bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde güney ilçeleri hafif kar yağışlı 5



İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı yağmur yer yer karla karışık yağmurlu 7



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 13



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 14



Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 8



Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu 9



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -1



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 7