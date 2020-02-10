Hava durumu: İstanbul'da kar sonrası yağmur bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Çorum, Amasya ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

10 Şubat 2020 - (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/GamN0oajgg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 10, 2020

KUVVETLİ RÜZGAR: Rüzgarın İç Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Rüzgardan kaynaklı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji ise uyarıda bulundu.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI: Kıyı kesimlerde hafif ve orta, iç ve doğu kesimlerde kuvvetli buzlanma ve don olayı görüleceğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli olunması konusunda uyarıda bulunuldu.

Haftalık Hava Tahmini

(10- 16 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren batı bölgelerden başlayarak artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/It7uhU50DN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 9, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

Yurdun batı bölgesi lodosun etkisi ile yeni bir yağışlı hava dalgası altına girecek. Beklenen yağışların önce Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'yi etkisi altına alarak daha sonra yurdun güney kısımlarında kendini göstermesi bekleniyor. Yağışların özellikle yarından itibaren başlamasını ve aralıklı olarak hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bugün İstanbul'da düne göre sıcaklıklarda 1-2 derecelik yükseliş var.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 14°C



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, 8°C



Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 10°C



Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, 9°C



Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, 3°C



Denizli: Parçalı ve az bulutlu, 11°C



İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, 13°C



Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 12°C



Adana: Parçalı bulutlu, 8°C



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, 13°C

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 6°C



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı, 2°C

Eskişehir: Parçalı ve çok bulutlu, 4°C



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı, 3°C



Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, 3°C



Kars: Parçalı ve çok bulutlu, -8°C

Şanlıurfa: Parçalı bulutlu, 2°C

