Hava durumu: İstanbul'da kuvvetli yağışlara iki gün ara (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Samsun, Gümüşhane, Bayburt, Antalya, Hakkari, Van, Bitlis ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor.

Başta Marmara Bölgesi'nde yağış alan yerlerde hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

06 Mart 2020- (Cuma)

🌫️Toz Taşınımına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VxV4ekZgPM — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 6, 2020

TOZ TAŞINIMI

Meteoroloji, beklenen toz taşınımı hadisesinin neden olabileceği çamur şeklinde yağış, hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma ile ilgili uyarıda bulunarak, Ülkemizin güney kesimlerinde görülecek toz taşınımı hadisesinin, akşama kadar Doğu Akdeniz kıyı kesimlerinde (Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye), akşam saatlerinden Cumartesi(07.03.2020) öğle saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu bölge genelinde etkili olması bekleniyor.

Haftalık Hava Durumu

(06 - 12 Mart 2020)

Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın (Cuma) yağışla birlikte yağış alan yerlerde biraz azalacağı, ancak hafta sonu tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/x9FJmD5uSg — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 5, 2020

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da sabah saatlerinde kendisini göstermeye başlayan yağışlar yarın bölgede etkisini kaybedecek.

Cumartesi günü çoğunlukla güneşli ve 19 derece olması beklenen hava sıcaklıkları pazartesi günü 2- 3 derece düşecek.

Pazar günü en geç akşam saatlerinde Trakya'dan başlaması beklenen yağışlar ile birlikte yurdun batısı yeniden yağışlı bir hava dalgasına girecek.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 17



﻿İstanbul﻿: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak yağışlı, 15



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı, 16



Denizli: Parçalı ve çok bulutlu, 17



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, 17



Kütahya: Parçalı ve çok bulutlu, 13



Manisa: Parçalı ve çok bulutlu, 17



Adana: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20



Antalya: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı, 16



Ankara: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 13



Eskişehir: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif yağmur ve sağanak yağışlı, 15



Bolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, 14



Düzce: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, 19



Kastamonu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, 16



Zonguldak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı, 14



Samsun: Çok bulutlu, öğleden sonra hafif sağanak yağışlı, 20



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 18



Malatya: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 14



Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı,1 8



Gaziantep: Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 16

