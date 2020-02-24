Hava durumu: Lodos beraberinde İstanbul'a kuvvetli yağışı getirecek (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında, Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



24 Şubat 2020 - (Pazartesi)

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Kuzey ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xEUreQEnFs — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 24, 2020

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.



Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden yer yer rüzgar ise bölgede olumsuzluklara neden olabilir.

Haftalık Hava Tahmini

(24 Şubat - 01 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/ccFVBIB26G — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 23, 2020

VAN HAVA DURUMU (DEPREM BÖLGESİ)

Van'da şu an çok bulutlu bir hava hakim ve gün içerisinde sıcaklıkların -2 ila -4 arasında olacağı tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde deprem bölgesinde kar yağışı başlayacak ve yarın yağışlar zaman zaman kuvvetlenecek.

Çarşamba günü ise kesilen yağış ve düşen hava sıcaklığı ile don etkili olacak.

VAN HAVA DURUMU

İSTANBUL HAVA DURUMU

Lodos batıda sıcaklıkları yükseltirken Marmara'dan başlayarak bulutlanmayı artırıyor. İlerleyen saatlerde Marmara'nın kuzey ve doğusunda yağışların başlaması bekleniyor.

Etkili olan lodos ise Marmara Bölgesi'nde deniz ulaşımını aksattı.

Çarşamba günü ülke genelinde yağış beklenmezken perşembe günü etkisini artıran lodos ile birlikte Ege ve Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış etkili olacak.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Parçalı bulutlu, 20



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu, 13



Kocaeli: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif yağmurlu, 16



Denizli: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu, 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, 16



Kütahya: Parçalı ve az bulutlu, 13

Manisa: Parçalı ve az bulutlu, 16



Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, 20



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, 17



Ankara: Parçalı bulutlu, 11



Eskişehir: Parçalı bulutlu, 13



Bolu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, 14



Düzce: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, 18



Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, 13



Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, 17



Amasya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, 17



Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, 18



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, 15



Malatya: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, 11



Diyarbakır: Parçalı bulutlu, 15



Gaziantep: Parçalı bulutlu, 14

