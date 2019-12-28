Hava durumu: Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

28 Aralık 2019 - (Cumartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xXnS5FCTX7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 28, 2019

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Yarın gece saatlerinde kendisini göstermesi beklenen fırtına Ege Denizi'ni Salı gününe kadar etkisini gösterecek.



Meteoroloji'den yapılan uyarı doğrultusunda fırtınaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

Haftalık Hava Tahmini (28 Aralık - 03 Ocak 2019)

Hava sıcaklıklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vYF9dMFqMW — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 27, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış gece saatlerinde de kendisini gösterecek. Yarın İstanbul genelinde başta Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta genelinde etkili olan sağanak yağış önümüzdeki hafta içinde devam edecek. Çarşamba günü açılacak havanın ardından Perşembe günü İstanbul yağışlı bir hava ile devam edecek.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3



İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11



Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12



Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15



Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9



Trabzon: Çok bulutlu 12



Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0



Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9