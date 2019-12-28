Hava durumu: Meteoroloji'den Ege Denizi için fırtına uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine yurt genelinde etkili olan soğuk havanın şiddeti artacak. Pazar ve pazartesi günü Marmara Bölgesi şiddetli rüzgarla karşılaşırken Akdeniz Bölgesi'nde ise şiddetli yağış bekleniyor.  İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı  gündüzde bölge bölge etkisini gösterdi.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

EGE DENİZİ'NDE FIRTINA BEKLENİYOR

Yarın gece saatlerinde kendisini göstermesi beklenen fırtına Ege Denizi'ni Salı gününe kadar etkisini gösterecek.

Meteoroloji'den yapılan uyarı doğrultusunda fırtınaya karşı hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi. 

İSTANBUL HAVA DURUMU

Bugün İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış gece saatlerinde de kendisini gösterecek. Yarın İstanbul genelinde başta Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

Hafta genelinde etkili olan sağanak yağış önümüzdeki hafta içinde devam edecek. Çarşamba günü açılacak havanın ardından Perşembe günü İstanbul yağışlı bir hava ile devam edecek. 

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12

Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9

Trabzon: Çok bulutlu 12

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0

Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9

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