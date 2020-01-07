Hava durumu: Meteoroloji'den fırtına uyarısı (Şiddetli rüzgar ve sağanak ne zaman bitecek?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Erzurum çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay ve Osmaniye çevreleri, Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

07 Ocak 2020 - (Salı)

⚠️Kuvvetli ve Şiddetli Yağışlara Dikkat!

🌨️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/e5BH8bnAei — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 7, 2020

FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Haftalık Hava Tahmini

(07 - 13 Ocak 2020)

Güneybatı kesimlerdeki alçak basınç merkezinin etkisi altında kalan ülkemizin genelinde hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/wvb1PU7gvi — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 6, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul 2 gündür devam eden sağanak ve fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Fırtına nedeniyle sabah saatlerinde işe gitmeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken metrobüslerde de yoğunluk oluştu.



Sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğunun yüzde 67'e ulaştığı belirtildi.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İstanbul'da bazı bölgelerde şiddetli rüzgarın etkisi ile ağaçlar devrildi.

İDO ve BUDO seferlerinde dün olduğu gibi bugün de aksamaların yaşanacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA FIRTINA NE ZAMAN BİTECEK?



Cumartesi günü gelen Meteorolojik uyarının ardından pazar günü İstanbul'da etkisini göstermeye başlayan fırtına iki gündür il genelini olumsuz etkiliyor.



Alınan tahminler doğrultusunda bugün de etkili olacak fırtına ve sağanak yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Cuma gününden itibaren ise İstanbul'u açık bir hava bekleniyor.

Beşiktaş, Beyoğlu, Sarıyer, Kağıthane ve Arnavutköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle evlerin çatılarından parçalar yere düşerken, bazı ağaçlar da devrildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu 5



İstanbul: Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı 8



İzmir: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı 9

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor) 7/10



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı (Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 10/13



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 6/12



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 8/14



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı -8/1



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 3/10