Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların akşam saatlerinden itibaren Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.



Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında olacağı bölgede, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde kuvvetli esmesi öngörülüyor.



Yağışların Sakarya çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

ÇIĞ BÖLGESİNDE YOĞUN TİPİ ETKİLİ

Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın Doğu Anadolu’nun kuzeyi ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Ordu, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

İSTANBUL’A ‘SARI’ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da akşam saatlerinde beklenen kar yağışı öncesinde ‘sarı’ uyarı vererek vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Buzlanma ve don olaylarının sebep olacağı başta ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

"Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor.



Yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası’nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi (10.02.2020) sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İstanbul’da Beklenen Kar Yağışına Dikkat ! pic.twitter.com/i4ZGfXcgd0 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL VALİLİĞ'İNDEN UYARI



İstanbul Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.



Bugün karla karışık yağmur beklenirken sıcaklığının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Sıcaklığın en düşük 1, en yüksek 7 derece olması, rüzgarın da kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, gece saatlerinde de kuvvetli esmesi bekleniyor.



Kentte yarın kar yağışı öngörülürken sıcaklığın en düşük sıfırın altında 1, en yüksek 3 derece olacağı tahmin ediliyor.



Pazar günü havanın parçalı bulutlu olması sıcaklığın da en düşük sıfırın altında 2, en yüksek 5 derece olması bekleniyor.

07 Şubat 2020 - (Cuma)

⚠️ Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/KeuKTldrtS — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 7, 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ilçeleri ile gece saatlerinden sonra il geneli hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11

Adana: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 14

Antalya: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli yağmur gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. 9

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 11

HAFTASONU HAVA NASIL OLACAK?