Hava durumu: Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
KONYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI
Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.
29 Aralık 2019 - (Pazar)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 29, 2019
⚠️Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rTfakfOdiD
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
Meteoroloji'den aktarılan son bilgilere göre; Adana, Mersin ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Oluşabilecek sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında ulaşımda aksama gibi hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.
Kuzey Ege'de beklenen fırtına sebebi ile bazı feribot seferleri durduruldu.
Meteorolojik Uyarı!#Adana ve #Mersin'de Çok Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor! pic.twitter.com/3HIpiuIUN1— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 29, 2019
Meteorolojik Uyarı!#Adana ve #Mersin'de Çok Kuvvetli Sağanak Yağışlar Bekleniyor! pic.twitter.com/3HIpiuIUN1— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 29, 2019
İSTANBUL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul için ‘turuncu' uyarı verildi. Yapılan uyarıda, “Kuzey ve Kuzeydoğu yönünden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (saatte 70-100 kilometre) esmesi bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan şiddetli fırtınanın bugün gece saatlerinden itibaren başlayacağı ve 31 Aralık sabah saat 09.00'da sona ereceğinin bilgisi paylaşıldı.
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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11
Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13
Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7