Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...
Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Isparta, Burdur ve Bayburt çevreleri ile Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ’ın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
28 Aralık 2019 - (Cumartesi)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 28, 2019
🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xXnS5FCTX7
Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ORTA KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini (28 Aralık - 03 Ocak 2019)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 27, 2019
Hava sıcaklıklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/vYF9dMFqMW
İSTANBUL HAVA DURUMU
Bugün İstanbul'da etkili olacak sağanak yağış gece saatlerinde de kendisini gösterecek. Yarın İstanbul genelinde başta Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
Hafta genelinde etkili olan sağanak yağış önümüzdeki hafta içinde devam edecek. Çarşamba günü açılacak havanın ardından Perşembe günü İstanbul yağışlı bir hava ile devam edecek.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 3
İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 12
Antalya: Çok bulutlu, doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu 12
Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 0
Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 9