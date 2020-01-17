Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurt genelinde devam eden soğuk hava iç kesimlerde ve Doğu Anadolu'da sis ve pusun etkisini artırıyor. Güney Ege'de ve Akdeniz Bölgesi'nde etkili olan alçak basınçla yağışlı hava devam edecek.

Konya, Niğde ve Karaman'da ise kar yağışı etkili olacak.

17 Ocak 2020 - (Cuma)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌫️Sabah ve Gece Saatlerinde Pus ve Sis Hadisesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/d7Wush2uZp — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 17, 2020

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de sert esmeye devam ederken, Marmara Bölgesi'nde bulutlanmayı artırıyor.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Bugün etkili olacak kuvvet rüzgar İstanbul'da hafta sonu da etkili olacak ve hissedilen sıcaklıkları düşürecek.

Haftalık Hava Tahmini

(17 - 23 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Je0bX7qapN — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 16, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağış bugün yer yer hafif çisenti şeklinde devam edecek. Beklenen poyraz ise İstanbul'da hissedilen sıcaklığı düşürecek.

9 derece olması beklenen hava sıcaklığının İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgarlar ile en fazla 6 derece civarında hissedilmesi bekleniyor.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Sisli -4 derece (Kar yağışının devam etmesi bekleniyor)



İstanbul: Sağanak yağışlı, 9 derece



İzmir: Güneşli, 6 derece



Adana: Çoğunlukla bulutlu, 8 derece



Antalya: Çoğunlukla bulutlu, 9 derece



Samsun: Parçalı bulutlu, 2 derece



Trabzon: Güneşli, 7 derece



Erzurum: Güneşli, -15



Diyarbakır: Bulutlu, 2 derece