Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı (Yılbaşında hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



31 Aralık 2019 - (Salı)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/1TeLNaGfD7 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 31, 2019

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini (31 Aralık 2019 - 06 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/153ueG8xl9 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 30, 2019

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.



ANLIK HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ



İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6



İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8



İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17



Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12



Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2



Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11