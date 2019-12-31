Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı (Yılbaşında hava nasıl olacak?)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre yurdun kıyı kesimlerini sağanak yağmur etkisi altına alırken yurdun iç kesimlerinde kar ve karla karışık yağmur etkili olacak. Meteoroloji, Marmara Bölgesi ve zaman zaman Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgarların yaratabileceği hava muhalefetine karşı (çatı uçması, ağaç devrilmesi) uyarıda bulundu.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi genelinde çok bulutlu hava hakim olurken yağışların yağmur ve sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 13

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 2 

Diyarbakır: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu 11

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