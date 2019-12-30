Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aktarılan bilgilere göre ülke genelinde mevsim normallerinde sürmesi beklenen hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

İstanbul için fırtına uyarısı verildi. Buna göre rüzgarın şiddeti saatte 100 kilometreye kadar çıkabilecek. Fırtınanın yarın sabaha kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?



30 Aralık 2019 - (Pazartesi)

⚠️Kuvvetli Sağanak ve Gök Gürültülü Sağanak Yağışına ve Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/WJFDgnunQd — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 30, 2019

KONYA VE KARAMAN'DA YOĞUN KAR



Konya, Karaman, Niğde ve Kayseri için ise yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışlarının Konya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm), yükseklerinde yoğun (20-40 cm), Niğde ve Kayseri'nin güneyi ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin rakımı 1000 metre üzerindeki yerlerinde yoğun (20 cm. üzeri) olacağı tahmin ediliyor.



İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan karayolları ve geçitler (Alacabel Geçidi, Sertavul Geçidi, Ulukışla ve Pozantı arasındaki karayolları ve geçitler) olmak üzere ulaşımda aksamalar ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.



KARAMAN'DA EĞİTİME KAR ENGELİ



Karaman'ın, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.



AKDENİZ'DE SAĞANAK VE FIRTINA



Antalya il genelinde, Isparta ve Burdur'un doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²), Antalya il merkezi, Mersin ve Adana çevrelerinde ise çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 Kg/m²) olacağı tahmin ediliyor.



İSTANBUL İÇİN TURUNCU ALARM



Rüzgarın Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilİiyor. Meteoroloji, meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulundu.



İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağış bugün de etkisini sürdürüyor.



Öte yandan İstanbul Valiliği fırtına ve sağanak yağış nedeniyle yaptığı açıklamada, fırtınanın sebep olabileceği ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklar için vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.



﻿YURT GENELİ 7 GÜNLÜK HAVA DURUMU