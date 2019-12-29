Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara’nın doğusu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Ağrı, Muş, Bitlis, Şırnak ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Gece saatlerinden sonra Konya ve Karaman'ın güneyinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

29 Aralık 2019 - (Pazar)

⚠️Kuvvetli Kar Yağışına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/rTfakfOdiD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 29, 2019

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den aktarılan son bilgilere göre; Adana, Mersin ve Antalya'da kuvvetli yağış bekleniyor. Oluşabilecek sel ve su baskını, yıldırım, yağış anında ulaşımda aksama gibi hadiselere karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Kuzey Ege'de beklenen fırtına sebebi ile bazı feribot seferleri durduruldu.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün ve yarın etkili olacak şiddetli rüzgar hissedilen hava sıcaklığını düşürecek. Dün gece itibariyle İstanbul'da etkili olmaya başlayan kar yağışı bugün de yer yer kendisini gösterecek.

İstanbul yarın ise 7 derece (hissedilen 1 derece) ve yağmurlu.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı 5



İstanbul: Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri zaman zaman karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 11



Adana: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 12



Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 14



Samsun: Çok bulutlu ve yağmurlu 11



Trabzon: Çok bulutlu, hafif yağmurlu 13



Erzurum: Çok bulutlu, hafif kar yağışlı 1



Diyarbakır: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 7