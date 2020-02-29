Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yurt genelinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Göller Yöresi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Uşak, Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Yozgat, Kayseri, Niğde, Karaman ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.



Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey, Antalya’nın doğu ve Konya’nın güney ilçelerinde ise yer yer kuvvetli yağış bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



Hava sıcaklıklarında ise yurdun batı ve güney kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı, Ege ile Batı Akdeniz’in batı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

(29 Şubat - 06 Mart 2020)

Hava sıcaklıklarının; hafta sonunda ülke genelinde azalacağı, ancak hafta başından itibaren tekrar artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Tyf1h74J1z — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 28, 2020

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ

İzmir Denizcilik AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur hariç tüm seferlerin 08.45 itibarıyla geçici süreyle durdurulduğu belirtildi.

Bozcada da Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle Bozcaada-Geyikli arasında yapılacak feribot seferlerinden bazıları iptal edildi.



Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ AŞ'nin açıklamasına göre, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.15 ve Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00'de yapılması planlanan seferler gerçekleştirilemedi.



Denizlere Ait Meteorolojik Uyarı!

Ege Denizi ile Batı Akdeniz'de Fırtına Bekleniyor! pic.twitter.com/B1PabAsxWI — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 28, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Çok bulutlu ve yağmurlu, 11



﻿İstanbul﻿: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, 10



Kocaeli: Çok bulutlu ve yağmurlu, 10



Denizli: Çok bulutlu ve yağmurlu, 10



İzmir: Çok bulutlu, sağanak yağışlı, 13



Kütahya: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5



Manisa: Çok bulutlu ve yağmurlu, 12



Adana: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, 17



Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 16



Ankara: Çok bulutlu ve yağmurlu, 8



Eskişehir: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, 7



Bolu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 7



Düzce: Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu, 12



Kastamonu: Çok bulutlu, kıyıları yağmur, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 9



Zonguldak: Çok bulutlu ve yağmurlu, 9



Amasya: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 14



Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, 11



Trabzon: Çok bulutlu ve yağmurlu, 13



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu, 10



Diyarbakır: Çok bulutlu ve kuvvetli olmak üzere yağmurlu, 12



Gaziantep: Çok bulutlu ve yağmurlu, 13

