Hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Bingöl, Muş ve Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Sivas, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Öte yandan; Antalya körfezinde, İskenderun Körfezi'nde hortum görülebilir.

21 Şubat 2020 - (Cuma)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/r0u3bJDhQj — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 21, 2020

KUVVETLİ YAĞIŞ



Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile öğle saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-75 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Haftalık Hava Tahmini

(21- 27 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistem ile birlikte Cuma günü batı bölgelerden başlayarak azalacağı ancak Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xpW8C8X4c6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 20, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU (İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BİTECEK?)

Marmara Bölgesi'nde dün başlayan yağışlar bölgede etkisini sürdüyor. İstanbul'da yağışların pazar gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Pazar günü ise ara veren yağışların pazartesi günü tekrar kendisini göstereceği tahmin ediliyor.

Özellikle pazartesi günü karayelle birlikte Marmara Bölgesi'nde yağış ve rüzgarlar kuvvetlenecek.

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerimizde beklenen hava tahmini ise şu şekilde,



Edirne: Çok bulutlu, yağmurlu, 11

İstanbul: Çok bulutlu, yağmurlu, 9



Kocaeli: Çok bulutlu, yağmurlu, 9

Denizli: Çok bulutlu, yağmurlu. 9



İzmir: Çok bulutlu, 13



Kütahya: Çok bulutlu, yağmurlu yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 4



Manisa: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, 10



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor, 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 14



Ankara: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 6



Eskişehir: Çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5



Bolu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, 5



Düzce: Çok bulutlu, yağmurlu, 9



Kastamonu: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı, 5



Zonguldak: Çok bulutlu, yağmurlu, 8



Amasya: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, 11



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu, 9



Trabzon: Parçalı bulutlu, 10



Malatya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, 6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı, 13



Gaziantep: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı, 11

