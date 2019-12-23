Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Bugün etkili olmaya başlayacak yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.



HAVA SOĞUYOR, SEL VE FIRTINA GELİYOR

Sabak saatlerinde özellikle doğu bölgelerinde yer yer pus ve sis ile Doğu Anadolu'nun kuzet ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km / saat üzeri) esmesi bekleniyor. İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

AKDENİZ KIYILARINA SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI

Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin edilirken Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz'de ise güney yönden fırtına olması bekleniyor.

Pazartesi ve Salı günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

23 Aralık 2019 - (Pazartesi)

⚠️Şiddetli ve Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/g86R9TOHDK — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 23, 2019

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 17



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli olması bekleniyor) 17



Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların merkez ve batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok şiddetli olması bekleniyor) 17



Trabzon: Parçalı bulutlu 22



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 5



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve sisli 11

﻿ADANA'YA SAĞANAK UYARISI

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?



Meteoroloji'nin yaptığı son tahminlere göre 23 Aralık 2019 Pazartesi günü Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgeleri ile Batı ve Orta Karadeniz bölümünde beklenen yağışların Ege ve Akdeniz kıyı illerinde gök gürültülü sağanak şeklinde ve kuvvetli olacağı, rüzgarın ise güney ve güneybatı yönlerden Karadeniz bölgesinin iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu ve Akdeniz bölgesinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde (60-90 km/saat) esmesi bekleniyor.





Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor.



Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.

﻿İSTANBUL'DA LODOS ÇATILARI UÇURDU (DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ)

