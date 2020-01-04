Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı (Yeni yağış dalgası geliyor)

İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi...

Yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

04 Ocak 2020 - (Cumartesi)

🌡️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/U3bdJqNWPu — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 4, 2020

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.



Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

Haftalık Hava Tahmini (04 - 10 Ocak 2020)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/2HX5IDrBAP — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 3, 2020

İSTANBUL HAVA DURUMU

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İSTANBUL 10 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14



Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13



Antalya: Parçalı bulutlu 17



Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9



Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10



Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1



Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6