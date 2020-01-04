Hava durumu: Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı (Yeni yağış dalgası geliyor)

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre, Pazar günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de başlayacak yağışların, Pazartesi ve Salı günleri Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğusu dışında ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Diğer taraftan,rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

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İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den son dakika haberi... 

Yurtta Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA UYARISI

Batı Karadeniz, Marmara ile Kuzey ve Orta Ege'de fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın Batı Karadeniz'in batısı ile Marmara'da gece saatlerinden itibaren, Kuzey ve Orta Ege’de ise yarın akşam etkisini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren ise rüzgarın 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar gibi muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 4

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 9 

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 14

Adana: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13

Antalya: Parçalı bulutlu 17

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 10

Erzurum: Çok bulutlu ve kar yağışlı eksi (-) 1

Diyarbakır: Çok bulutlu ve yağmurlu 6

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