Hava durumu: Meteoroloji'den soğuk ve kuvvetli sağanak uyarısı (İstanbul'a kar geliyor)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 27 Aralık hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre yurdun birçok kesiminde kar yağışı etkili olurken Ordu ve Giresun’da şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor.



HAVALAR SOĞUYOR!



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedi

27 Aralık 2019 - (Cuma)

⚠️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/fHLhqphcu6 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 27, 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Parçalı bulutlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 11

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Haftalık Hava Tahmini (27 Aralık - 02 Ocak 2019)

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/nnPTKlRYKq — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 26, 2019

Marmara Bölgesi'nin doğu kesimleri ile İstanbul'da sağanak öngörülüyor.



Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak. Bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak.



İstanbul ve bölgenin doğu kesimlerinde (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak, Sakarya'nın güney ve doğu kesimlerinin yüksek yerlerinde karla karışık yağmur öngörülüyor.



Rüzgarın, kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBULLULAR HAFTA SONUNA DİKKAT!



İstanbul'da hafta içi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre cumartesi ve pazar günü ise sıcaklıklar 0'ın altına inecek ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağacak.