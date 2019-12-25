Hava durumu: Meteoroloji'den soğuk ve yağışlı hava uyarısı (İstanbul'a kar ne zaman yağacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m) olması bekleniyor.

25 Aralık 2019 - (Çarşamba)

⚠️Kuvvetli ve Şiddetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/8fZuIhon47 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 25, 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (50-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu 13

Adana: Çok bulutlu, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14



Antalya: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar ve karla karışık yağmurlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, Akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 11

Haftalık Hava Tahmini (25 - 31 Aralık 2019)

Hava sıcaklıklığının batı kesimlerden başlayarak Ülkemiz genelinde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/FfzJfEoXPf — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 24, 2019

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

İstanbul'da hafta içi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den gelen bilgilerine göre cumartesi ve pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.

SICAKLIK DÜŞECEK

Meteoroloji, Bugünden itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların düşeceği bölgede Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor.