Hava durumu: Sıcaklıklar 5 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Anadolu Ajansı 26.02.2020 - 10:05
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-5 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor
Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.
26 Şubat 2020 - (Çarşamba)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 26, 2020
🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!
❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!
🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/MBDb4O1ABu
DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi bulunan yerlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 17
İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19
Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16
METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI