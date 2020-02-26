Hava durumu: Sıcaklıklar 5 derece artacak (Bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği, yarın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Yurt genelinde ise hava sıcaklıkları bugünden itibaren 3-5 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün ve yarın ülke genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına(60-75 km/sa) ve yer yer kuvvetli fırtına (75-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor



Yarın günün ilk saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde sağanak bekleniyor.



Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don öngörülüyor.

26 Şubat 2020 - (Çarşamba)

🌬️Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🗻Çığ Tehlikesine Dikkat!

❄️Buzlanma ve Don Olayına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/MBDb4O1ABu — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 26, 2020

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ



Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.



Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 3-5 derece artacağı tahmin ediliyor.



Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de zamanla Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Kuvvetli fırtına ve çığ tehlikesi bulunan yerlerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı bulutlu 17

İzmir: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve yağmurlu 19

Adana: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

Antalya: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra çok bulutlu ve sağanak yağmurlu 19

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 18

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 16

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

