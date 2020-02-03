Hava durumu son dakika: İstanbul'da bu hafta kar bekleniyor (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul'da bu hafta kar yağışı bekleniyor.

Türkiye'nin iç ve batı bölgelerinde mevsim normalleri üzerinde, doğu bölgelerinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıları, çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Verilere göre, İstanbul'da çarşamba günü kuzeyden esen rüzgarla hava soğurken, gece saatlerinde karla karışık yağış bekleniyor.

İSTANBUL 10 HAVA DURUMU

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE ETKİSİNİ ARTIRACAK



Perşembe sabahından itibaren de kar yağışının etkisini arttıracağı tahmin ediliyor. Kar yağışının İstanbul'da hafta sonu yer yer sürmesi de bekleniyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN KAR UYARISI



İstanbul Valiliği İstanbul’da yeni haftada Perşembe ve Cuma günü kar yağışının etkili olacağının uyarısını yaparak, Perşembe günü hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşeceğini bildirdi.

03 Şubat 2020 - (Pazartesi)

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

⚠️ Kuvvetli Yağışlarına Dikkat!

🌡️Hava sıcaklığı; Yurt genelinde 1 ila 3 derece artacağı, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor pic.twitter.com/BTXQ8ZAqj8 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 3, 2020

YURT GENELİ HAVA DURUMU

Kıyı Ege, Antalya çevreleri, Çanakkale'nin güney ilçeleri, Balıkesir'in batı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt ve Erzincan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE FIRTINA

Yağışların gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinden eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Kuzey ve iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden, güney ve doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, gece saatlerinden sonra Batı ve Orta Karadeniz'de batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette Batı karadeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat ) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Haftalık Hava Tahmini

(03- 09 Şubat 2020)

Hava sıcaklıklarının Çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede olmak üzere ülkemiz genelinde azalacağı tahmin ediliyor pic.twitter.com/KLPJx70wsz — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 2, 2020

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu 12

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 15

İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 16

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 2

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 9